Klub-WM: Bayern verlieren gegen Benfica und verpassen Gruppensieg

Bayern München hat den Gruppensieg bei der Fußball-Club-WM in den USA verpasst. Deutschlands Meister unterlag am Dienstag in Charlotte Benfica Lissabon 0:1 und wurde in der Endabrechnung von Pool C noch von den Portugiesen überholt. Die hatten den Aufstieg im Gegensatz zu den Münchnern noch nicht sicher gehabt. Den entscheidenden Treffer erzielte Andreas Schjelderup (13.).

Bayern-Trainer Vincent Kompany schonte aufgrund des bereits fixierten Weiterkommens vorerst zahlreiche Stammkräfte, auch ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer saß zu Beginn nur auf der Bank. Die neu zusammengewürfelte Truppe fand nicht richtig ins Spiel, Benfica war gefährlicher und belohnte sich früh, da der Favorit mehrmals zu passiv agierte. Nach einem Konter über Angel di Maria und Frederik Aursnes und einer Hereingabe schoss Schjelderup aus etwas mehr als elf Metern unbedrängt ein.