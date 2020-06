Klose stürmt, Gomez muss warten

Joachim Löw kann gegen Portugal aus dem Vollen schöpfen. Sein Assistent Hansi Flick meldete am Freitag auch den angeschlagenen Per Mertesacker startklar. Nach einem Zusammenprall des Innenverteidigers mit Jérome Boateng am Vortag habe man zunächst um den Einsatz von Mertesacker gefürchtet. " Per war kurz unklar. Aber es ist nichts Schlimmeres passiert. Es ist nicht so dramatisch, wie wir erstmal vermutet hatten", erklärte Flick.



Im Angriff soll Miroslav Klose an seinem 34. Geburtstag den Vorzug vor Bayern-Torjäger Mario Gomez erhalten: "Miro hatte nicht die Spielpraxis in den letzten Monaten, aber er hat im Training gezeigt, dass er bereit für das Turnier ist", bemerkte Flick.



Auch wenn Löw die letzten Eindrücke des Abschlusstrainings in Lemberg noch abwarten wolle, habe man die Startformation im Kopf, berichtete sein Assistent: "Die Stunden, die uns bleiben, nutzen wir noch." Das erste Turnierspiel sei "immer eine Unbekannte", sagte Flick, aber sehr wichtig: "Wir müssen mit der ersten Sekunde da sein."



Besonderes Augenmerk soll auf das Vermeiden von Freistößen in Tornähe gerichtet werden. Wenn Cristiano Ronaldo doch antreten dürfe, heißt es laut Flick: " Stahlhelm aufsetzen und groß machen."