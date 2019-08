Klopp nach Liverpools Supercup-Sieg: "Es ist brillant"

Viel Zeit zum Feiern blieb den Reds um Ersatz-Torhüter Adrian, der in der schwülwarmen Nacht von Istanbul unverhofft zum Helden geworden war, aber nicht. "Wir spielen am Samstag schon wieder, also müssen wir einen Weg finden, dafür bereit zu sein", sagte Klopp mit Blick auf das Spiel beim FC Southampton in der Premier League.

Das 5:4 (2:2, 1:1, 0:1) im Elfmeterschießen des Champions-League-Siegers gegen den Europa-League-Gewinner hatte enorm viel Kraft gekostet. "Niemand" habe am Mittwochabend in die Verlängerung gewollt, sagte Klopp. "Das ist mein Geschenk an die Spieler - ihnen dabei zu helfen, sich zu erholen."

Eine verrückte Woche

Der 52-Jährige, der als erster deutscher Trainer den UEFA-Supercup gewann, hatte sich bei der Siegesfeier zurückgehalten. Als ihm Abwehrchef Virgil van Dijk den silbernen Pokal unmittelbar nach dem Jubel im Konfettiregen anbot, lehnte Klopp dankend ab und ließ seine Spieler die Trophäe auf der Ehrenrunde spazieren tragen. Allen voran Adrian.