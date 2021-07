K(l)eine Verletzungssorgen bei Favoriten

Eine Woche vor Beginn der EURO 2012 in Polen und der Ukraine sind die Verletzungsprobleme bei den Titelfavoriten Spanien und Niederlande etwas kleiner geworden. Die Iberer dürften bei der Endrunde auf Cesc Fabregas zählen können, auch den " Oranjes" wird Stamm-Innenverteidiger Joris Mathijsen ziemlich sicher schon in der ersten Partie am 9. Juni zur Verfügung stehen.



"Ich rechne mit ihm gegen Dänemark", sagte Teamchef Bert van Marwijk am Mittwoch nach dem 2:0 der Niederländer gegen die Slowakei in Rotterdam. Mathijsen hatte sich im ersten Test gegen Bulgarien am vergangenen Samstag eine Verletzung am linken Oberschenkel zugezogen und musste daher gegen die Slowaken pausieren.