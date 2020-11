Kläglich vergeben: Versuchter Panenka-Elfer wird zur Lachnummer

Es war nicht der Abend des Ademola Lookman. Erst musste der 23-jährige Stürmer von Fulham mit ansehen, wie sein Team bei West Ham United in den Schlussminuten der Partie in Rückstand geriet. Tomas Soucek traf in Minute 91 für die Gastgeber.

Doch die Partie sollte noch eine Chance für die Leipzig-Leihgabe bereithalten. In Minute 98, das Spiel neigte sich unweigerlich dem Ende zu, gab es noch einen Strafstoß für Fulham. Lookman konnte seinem Team ein Unentschieden retten. Doch der Stürmer vergab die so große Chance auf einen Punkt kläglich.