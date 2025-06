Jetzt ist es fix: Boateng wird ein Austrianer

Die Veilchen holen Kelvin Boateng. Der 25-jährige Stürmer wechselt von der Vienna an den Verteilerkreis und unterschreibt einen Vierjahresvertrag bei den Veilchen.



Seit seinem Wechsel zum First Vienna FC im Sommer 2023 erzielte der Ghanaer in 43 Zweitliga-Spielen 21 Tore, 11 Mal traf er für die Blau-Gelben in der abgelaufenen Saison 2024/25.