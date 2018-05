Keine Gazprom-Logos bei Champions-League-Finale in Kiew

Nach einer Welle der Entrüstung in der Ukraine hat die Hauptstadt Kiew Logos des russischen Gaskonzerns Gazprom von Bannern für das Champions-League-Finale am Samstag entfernen lassen. Der europäische Fußballverband (UEFA) habe das Vorgehen der Stadtverwaltung gebilligt, teilte der für die Vorbereitungen zuständige Stadtvertreter Andrej Miroschnitschenko am Dienstag per Facebook mit.

Zur Zeit würden neue Werbeträger ohne den Hinweis auf den staatsnahen russischen Gaskonzern gedruckt.

Die Ukraine sieht sich seit der Annexion der Halbinsel Krim durch Russland im Krieg mit dem östlichen Nachbarn. Deshalb hatte es Proteste gegen Gazprom als Sponsor gegeben. In den vergangenen Tagen waren Banner auch beschmiert oder zerstört worden. Am Samstag (20.45 Uhr MESZ) wird in Kiew das Finale der Champions League zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid ausgetragen.