Kein Zweifel bei den Deutschen

Deutschlands Team geht in der Österreich-Gruppe C ohne Zweifel an einem Sieg und am vorzeitigen WM-Ticket in die Partie gegen Irland (Freitag, 20.45 Uhr/live ARD). „Wir können so selbstbewusst sein und sagen, dass es an uns liegt“, sagte etwa Mittelfeldspieler Sami Khedira. Seinem Team würde bereits ein Unentschieden reichen. Für die Iren geht es im ersten Spiel nach der fünfjährigen Ära von Giovanni Trapattoni indes nur noch um die Ehre.

„Wir müssen einfach unser Spiel machen, dann bin ich überzeugt, dass wir drei Punkte holen“, erklärte Mesut Özil. Der neue Star von Arsenal London könnte vor 46.237 Zuschauern im Kölner Stadion an vorderster Front für gefährliche Aktionen sorgen – wie schon in der zweiten Hälfte beim 2:1-Sieg im Februar dieses Jahres. „Die Überlegungen sind noch nicht abgeschlossen“, sagte Co-Trainer Hansi Flick.

Bundestrainer Joachim Löw hat nach den Ausfällen der Stürmer Miroslav Klose und Mario Gomez auch den Neu-Gladbacher Max Kruse als Angriffsspitze auf der Rechnung. Allerdings ist der Coach dafür bekannt, dass er in Wettbewerbsspielen auf erprobte Lösungen setzt.

Für Deutschland spricht auch die Statistik: Der letzte irische Sieg gegen eine deutsche Mannschaft liegt schon lange zurück – am 29. Mai 1994 gewannen die Iren in Hannover 2:0.

Noel King, Giovanni Trapattonis Interimsnachfolger als Coach der Iren, steht vor einer schweren Aufgabe: Er soll ein chancenloses Team zum Kämpfen animieren.