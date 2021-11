Kein guter Tag für die Österreicherinnen in der Champions League

Die ÖFB-Teamspielerinnen Nicole Billa, Katharina Naschenweng, Laura Wienroither und Ersatzfrau Celina Degen haben mit ihrem deutschen Klub 1899 Hoffenheim am Mittwoch in der Champions League eine klare 0:4-Niederlage bei Titelverteidiger FC Barcelona hinnehmen müssen.

In der Tabelle der Gruppe C liegt die Truppe des Austro-Quartetts vor dem Rückspiel am kommenden Mittwoch mit drei Punkten auf dem dritten Platz hinter Barcelona (9) und Arsenal (6), das mit Manuela Zinsberger auf der Bank 5:1 bei den Däninnen von HB Køge gewann. Die TSG hatte zum Auftakt 5:0 gegen Køge gewonnen, dann aber ein 0:4 bei Arsenal kassiert. Nur zwei Mannschaften kommen in jeder Gruppe weiter.

In Gruppe D verloren die Bayern mit den Österreicherinnen Sarah Zadrazil und Carina Wenninger bei Olympique Lyon 1:2 und sind damit Zweiter hinter den ungeschlagenen Französinnen.