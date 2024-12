Kein Alkohol in den Fußball-Stadien bei der WM in Saudi-Arabien

Der eine oder andere Fußballfan könnte derzeit ein Déjà-Vu erleben. Die Vergabe der WM 2034 an Saudi-Arabien war - ähnlich wie jene 2022 an Katar - schon im Vorfeld kritisiert worden.

Ein Bericht des Guardian lässt nun auch andere Erinnerungen wieder aufkommen. Denn laut Recherchen der britischen Journalisten soll es bei der WM in Saudi-Arabien in den Stadien ein striktes Alkoholverbot geben.

Das Königreich hat alkoholische Getränke gänzlich im Jahr 1952 verboten. Alkohol ist in Saudi-Arabien zwar erhältlich - aber nur in einem einzigen Geschäft in der Hauptstadt Riad und nur an nicht-muslimische Diplomaten.

Im Gegensatz zu Katar darf auch in Luxushotels kein Alkohol verkauft werden.