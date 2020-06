Katzenjammer bei den Niederländern

Am Tag danach konnte Robben wie die übrigen Stammspieler seine Wunden im Hotel heilen. An der Trainingseinheit im Regen von Krakau nahm nur die zweite Reihe des Oranje-Teams teil. Der Rest absolvierte Fitnessübungen im Hotel Sheraton. Reden wollte keiner über das Geschehene.



Am Mittwochabend hatte indes auch der in der Heimat stark unter Beschuss geratene Bert van Marwijk nicht lange drumherum geredet. "Heute waren wir einfach nicht stark genug, wir haben nicht genug gezeigt. Dabei haben wir gut angefangen, aber dann hat Deutschland ein Tor aus dem Nichts gemacht", befand der Bondscoach deprimiert.



Van Marwijk sieht sein in Wahrheit schlecht ausbalanciertes Team noch immer als "Einheit". Doch was Spieler und Trainer nur noch eint, ist die schwache Hoffnung auf ein Happy End: "Wir sind noch nicht raus. Ich bin sicher, dass die Jungs genauso denken. Wir müssen Portugal mit zwei Toren Unterschied schlagen und die Chance wahrnehmen, wenn Deutschland gegen Dänemark gewinnt", sagte Van Marwijk.



Die Gemütslage im Team ist dennoch kaum mehr vorhanden: "Ich fühle mich beschissen. Ich hätte nie damit gerechnet, dass wir zwei Mal verlieren", sagte Rafael van der Vaart, der dieses Mal wenigstens 45 Minuten spielen durfte.