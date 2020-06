Karriere-Ende wegen Herzproblemen

Stürmer Iván Alonso aus Uruguay war zuletzt Torschützenkönig in Mexiko, doch jetzt muss der 33-Jährige wegen Herzproblemen seine Karriere beenden. "Meine Frau und meine Mutter haben mich auf Knien darum gebeten", sagte Alonso, der sagte, dass "etwas im Herzen" entdeckt wurde.



Zusätzlich problematisch war, dass Alonsos Verein Deportivo Toluca seine Heimspiele auf 2638 Metern Seehöhe austrägt, was für das Herz noch belastender ist als Sport auf Meereshöhe. Der Fußballer entschloss sich zum Rücktritt, obwohl Untersuchungen der medizinischen Abteilung seines Vereins ergeben hatten, dass "die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass Alonso ohne Probleme spielen kann."



Vor seinem Wechsel nach Mexiko hatte Alonso in der spanischen Primera División bei Espanyol Barcelona gespielt.