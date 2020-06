Stöger und das närrische Treiben beim 1.FC Köln

Peter Stöger weiß, was sich in Köln gehört. Der Karneval lässt in dieser Stadt niemand kalt, deswegen bat der Wiener Trainer gestern zum offiziellen Beginn der Narrenzeit seine Spieler in Kostümierung auf den Trainingsplatz. Mit roten Perücken und Clownnasen wurde unter schallendem Gelächter trainiert, Stöger selbst ging mit gutem Beispiel voran und stand in einer Lederhose auf dem Rasen.

In der Tabelle hat der Aufsteiger ohnehin Anleihe am Karneval genommen. Nach elf Runde hält Köln bei einem Torverhältnis von – richtig: 11:11.