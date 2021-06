Franzose Champagne will FIFA-Präsident werden

Der Franzose Jerome Champagne hat am Montag seine Kandidatur für das Präsidentenamt beim Fußball-Weltverband ( FIFA) angekündigt. Der ehemalige FIFA-Funktionär und Vertraute von Amtshinhaber Joseph Blatter will im Juni 2015 beim Wahlkongress in Zürich Nachfolger des Schweizers werden. Der 55-jährige Champagne, ein ehemaliger Diplomat, arbeitete zwischen 1999 und 2010 für die FIFA.

Von Blatter und vom erwarteten Herausforderer Michel Platini fehlt noch eine definitive Aussage über eine eigene Kandidatur. Blatter will sich rund um den FIFA-Kongress im Juni in Sao Paulo äußern. Realistische Chancen dürfte Champagne nur haben, wenn Blatter nicht kandidieren sollte. Dem 77-Jährigen attestierte Champagne "fantastische Arbeit". Nicht auszuschließen ist, dass Blatter in die Pläne Champagnes eingeweiht ist.

UEFA-Chef Platini hatte nach anhaltenden Gerüchten im Herbst entschieden, erst nach der WM über eine Präsidentschaftskandidatur zu befinden. Seinen Landsmann attackierte Champagne direkt. "Ich kenne die Vision von Platini nicht. Kennen Sie sie? Ich weiß nicht, welche es ist", sagte er gegenüber der dpa.