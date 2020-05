Kampf um den Anschluss an die Mitte

Das Dilemma ist nur, dass Koglers sachliche Einschätzung nicht mit der Erwartungshaltung der kritischen Innsbrucker Anhänger zusammenpasst. Deshalb droht am Samstag die nächste Minuskulisse im Tivolistadion, nachdem zuletzt nur mehr 948 Fans Augenzeugen der Cuppleite gegen Grödig wurden.



Die psychischen Probleme von Abwehrchef Inaki Bea, der sich seit Donnerstag in Behandlung befindet, überschatten dieses wichtige Spiel im Kampf gegen den Abstieg. "Es geht jetzt in erster Linie einmal um den Menschen Inaki Bea", so Sportchef Prudlo.