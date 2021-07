Kaka vor Comeback in Selecao

Der ehemalige Weltfußballer Kaka steht nach 18 Monaten Pause vor seinem Comeback in der brasilianischen Nationalmannschaft. Der 32-Jährige wurde am Freitag von Nationalcoach Carlos Dunga für die beiden Freundschaftsspiele gegen Argentinien (am 11. Oktober in Peking) und Japan (14. Oktober in Singapur) nachnominiert. Zuletzt hatte Kaka im März 2013 gegen Russland den Teamdress getragen.

Der Mittelfeldakteur vom FC Sao Paulo, der ab 2015 für Orlando City in der nordamerikanischen Major League Soccer spielen wird, ersetzt im 23-Mann-Kader den verletzten Ricardo Goulart. Angeführt wird das Aufgebot von Kapitän Neymar ( FC Barcelona), Spielmacher Oscar ( Chelsea) und Innenverteidiger David Luiz ( Paris St. Germain). Auch der 30-jährige Robinho ( FC Santos) erhielt neuerlich das Vertrauen von Dunga.