Juventus macht Riesenschritt Richtung Meistertitel

Juventus Turin hat in der Serie A einen großen Schritt in Richtung siebenten Meistertitel in Serie gemacht. Der italienische Rekordmeister gewann am Sonntag gegen Sampdoria Genua 3:0 (1:0) und baute damit seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf Verfolger SSC Napoli auf sechs Punkte aus. Das Team aus Neapel war zuvor gegen den AC Milan nicht über ein torloses Remis hinausgekommen.

Mario Mandzukic (45.), Benedikt Höwedes (60.) und Sami Khedira (75.) trafen jeweils nach Vorarbeit des überragenden Douglas Costa für den Titelverteidiger. Am 22. April kommt es in der 34. Runde in Turin zum direkten und vielleicht entscheidenden Duell zwischen Juve und Napoli.