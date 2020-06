Jubilar Rooney jagt den englischen Torrekord

Dafür, dass Wayne Rooney in seiner Heimat noch nie ganz unumstritten war, hat er es sehr weit gebracht in der englischen Nationalmannschaft. Mit dem EM-Qualifikationsmatch gegen Slowenien im Wembley-Stadion wird der Angreifer am Samstag dem elitären 100er-Klub beitreten – und das mit erst 29 Jahren. "100 Länderspiele für England sind eine tolle Errungenschaft. Es gibt nicht viele Spieler, die das geschafft haben. Ich werde sehr stolz sein, dazuzugehören", sagte Rooney, der vor dem Duell von Sir Bobby Charlton für sein rundes Jubiläum geehrt wird.

Einem Bobby Charlton, dem populären WM-Helden von 1966, wird Rooney wohl nie das Wasser reichen können, allerdings ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Angreifer von Manchester United der englischen Fußballlegende einen Rekord abluchsen wird: Sechs Treffer fehlen Rooney derzeit noch auf den Torrekord von Bobby Charlton (49 Tore im Team), "aber auch dann werde ich an den Kult-Status von Sir Bobby Charlton nicht heranreichen. Er ist mit England Weltmeister geworden."

Den Traum von einem Titel mit dem Team hat Rooney immer noch nicht aufgegeben. "Das muss das Ziel sein", sagt der 29-Jährige. In der EM-Qualifikation ist den Engländern jedenfalls schon einmal ein perfekter Start gelungen, nach drei Partien hält das Team bei neun Punkten.

Weit wahrscheinlicher als ein Titel für England ist aber eine weitere Bestmarke für Rooney: Der englische Rekord-Teamspieler Peter Shilton (125 Ländermatches) ist bereits in Sichtweite.