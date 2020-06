José Mourinho: Gehasst, geliebt und erfolgreich

Er nennt sich "The special one". Keiner wirkt so eitel wie José Mário dos Santos Félix Mourinho, 51. Kein anderer Trainer löst mit seiner aufs Kontern ausgerichteten Defensivtaktik so viel Kritik aus. Doch die Erfolge des Portugiesen, der in sechs Sprachen druckreif formulieren kann, sprechen für ihn.

Mourinho schickt sich an, mit dem FC Chelsea das Finale der Champions League zu erreichen, die von zwei Klubs ( FC Porto, Inter Mailand) unter seiner Regie gewonnen wurde. Um die Basis zum Trainer-Hattrick zu legen, müsste Chelsea im Semifinale Atlético Madrid (20.45/live Sky, SRF zwei) bezwingen, nachdem das Hinspiel in Madrid 0:0 endete.

Schauplatz des Finales wird heuer Lissabon sein. Dort, wo die außergewöhnliche Karriere Mourinhos unspektakulär begonnen hatte. Der 1,75 Meter kleine Sohn eines Profis kam rasch zur Einsicht, dass ihm vor allem die physischen Qualitäten fehlen, um als Spieler erfolgreich zu sein.