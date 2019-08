Jimmy Hoffer soll kurz vor Bundesliga-Rückkehr stehen

Der Wechsel in die Südstadt soll demnach bereits im letzten Sommer geplant gewesen sein, scheiterte aber in letzter Sekunde am Einspruch von KFCO Beerschot, bei denen Hoffer bis zuletzt unter Vertrag stand. Dort absolvierte der 32-Jährige 54 Spiele, in denen neun Treffer gelangen.

Bei der Admira hatte Hoffer seine Profi-Karriere 2004 gestartet, ehe er zwei Jahre später bei Rapid andockte. Danach folgte der glücklose Wechsel nach Italien zum SSC Neapel und mehrere Stationen in Deutschland.