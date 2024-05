Jetzt ist es fix: Emotionale Videomessage von Mbappé zum Abschied von PSG

Den meisten war klar gewesen, dass die Zeit von Frankreichs Fußball-Superstar Kylian Mbappé bei Paris Saint-Germain zu Ende ist. In einer Videomessage bestätigte er nun, dass er PSG mit Ende der Saison verlassen werde, nachdem die französische Mannschaft zum dritten Mal in Folge die Ligue 1 gewonnen hat.

Das Kapitel PSG endet für Mbappé enttäuschend, nachdem er mit dem französischen Hauptstadt-Club am Dienstag im Halbfinale der Champions League an Borussia Dortmund gescheitert war.

Seit 2017 spielt der heute 25-Jährige bei PSG. Er kam zunächst auf Leihbasis von AS Monaco , bevor er 2018 für eine Ablösesumme von 155 Millionen Euro verpflichtet wurde. Er hat in 306 Spielen 255 Tore erzielt und 108 Assists beigesteuert.

In dem Video meldet er sich mit den Worten: "Hallo an alle, hier ist Kylian", als ob er sich der Superstar noch vorstellen musste. Er werde seinen Vertrag beim Pariser Verein nicht verlängern und sein "Abenteuer" bei PSG "in ein paar Wochen" beenden. Am Sonntag werde er sein letztes Spiel im Prinzenpark Stadion spielen. Er fühle "viele Emotionen" und fühle sich geehrt, beim "größten Klub Frankreichs" und "einem der größten Vereine der Welt" gespielt zu haben.

Er sei hier als Spieler, aber auch als Mann gereift, habe hier "an der Seite der Besten der Geschichte gespielt".