Jennings: Fast allein gegen die MaFIFA

Der Schotte Andrew Jennings bekräftigte im brasilianischen Senat in Brasília seine Vorwürfe gegen FIFA-Funktionäre. Der BBC-Journalist, der mit Büchern über IOC- und FIFA-Machenschaften die Sportwelt mehrfach schockierte, beschuldigt Brasiliens Verbandschef Ricardo Teixeira und Ex-FIFA-Präsident João Havelange, mit 50 Millionen Euro von der seit 2001 insolventen Vermarktungsagentur ISL bestochen worden zu sein. An Teixeiras sollen 7,5 Mio. geflossen sein. Havelange soll 40 Millionen erhalten haben.



Transparenz? FIFA-Chef Blatter hatte sich jahrelang geweigert, Einblick in die ISL-Affäre zu gewähren. Sogar ein Gerichtsverfahren in der Schweiz war überraschend eingestellt worden. Vor drei Wochen kündigte Blatter unter Druck "volle Transparenz" an.



Serie Aktuell versucht Jennings zu dokumentieren, dass Teixeira, Nicolás Léoz (Papaguay; Südamerika-Präsident) Issa Hayatou ( Kamerun; Afrika-Präsident) im Zusammenhang mit den WM-Zuschlägen an Brasilien (2014), Russland (2018) und Katar (2022) Schmiergelder angenommen haben.