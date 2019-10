Goalie kassiert in 90 Sekunden 2 Tore aus gegnerischer Hälfte

Masahiro Okamoto dürfte in seinem früheren Leben ein Libero gewesen sein. Anders kann man sich sein Stellungsspiel bzw. seine Abwesenheit an dem Ort, an dem er während des Spiels zu sein hat, einfach nicht erklären.

Der "Offensivgeist" des Tormannes des japanischen Zweitligisten Ehime FC wurde beim Gastgspiel bei Montedio Yamagata bestraft. Der 36-Jährige hielt sich in der 61. Minute beim Stand von 0:1 aus der Sicht seiner Mannschaft beinahe an der Mittellinie (!) auf, als seine Teamkollegen den Ball verloren. Der gegnerische Spieler Shun Nakamura sah das leere Tor und traf relativ problemlos. Okamoto lief umsonst den ganzen Weg zurück zwischen die Stangen, er war bei diesem Schuss chancenlos (im Video ab Minute 1:15 zu sehen).