Janko: "Nahe an 100 Prozent"

Ich bin jetzt älter und erfahrener. Ich muss mir nichts mehr beweisen. Als Junger wäre ich sicher ungeduldiger gewesen." - Durststrecken bringen Marc Janko nach eigenen Angaben nicht mehr aus der Ruhe. Gut so, denn bei seinem neuen Verein Trabzonspor wartet er seit neun Ligaspielen auf seinen ersten Treffer.

Im Sommer hatte der Angreifer wegen muskulärer Probleme vor seinem Wechsel vom FC Porto nach Trabzon praktisch die gesamte Vorbereitung verpasst. "Jetzt habe ich meine Form wieder gefunden. Ich bin wieder einigermaßen in der Spur, das geht auch über den Körper."

Zuletzt trat der Niederösterreicher in der Türkei zweimal als Vorbereiter in Erscheinung. "Ich habe ganz gut gespielt und bin wieder knapp dran an 100 Prozent", versicherte der 1,96-m-Mann. Im Test am Mittwoch in Linz gegen die Elfenbeinküste soll es auch mit dem 14. Länderspieltor klappen. "Das ist wie Radfahren, so etwas verlernt man nicht", meinte Janko, der mit England-Legionär Andreas Weimann um den Platz im Sturmzentrum rittert.

Für das Nationalteam hat Janko zuletzt im Spiel gegen Kasachstan Mitte Oktober im Doppelpack getroffen.