Janko hofft, Suttner heiratet, ein Duo fliegt nach Ibiza

Endlich ist Dienstschluss für diese Saison: Mit dem Länderspiel in Olmütz gegen Tschechien endete für Österreichs auserwählte Kicker eine lange Saison. Einige wie Harnik oder Alaba haben sich wegen Verletzungen schon in den Urlaub verabschiedet, der Rest folgt ab Mittwoch.

Marc Janko fliegt in die USA und bleibt gleich den ganzen Juni dort. Er hofft, dass er in der Zwischenzeit einen neuen Verein findet und Trabzonspor verlassen kann, wo er kaum eine Rolle spielt. Vielleicht ist es ja nur ein Zufall, dass ausgerechnet am 1. Juli in Utrecht Co Adriaanse das Kommando übernimmt. Jener Trainer, unter dem Janko in Salzburg seine beste Saison spielte und wie mit verbundenen Augen Tore am Fließband erzielte.

Austrias Markus Suttner, der nach wie vor bei deutschen Klubs im Gespräch ist ("Es liegt aber nichts konkretes vor"), hat ganz andere Pläne: Er heiratet im Juni seine Andrea, danach gibt es einen kurzen Urlaub.

Marko Arnautovic und Aleksandar Dragovic zieht es gemeinsam nach Ibiza, wo sich im Sommer ohnehin die halbe Bundesliga trifft. Dort wird man in der Sonne baden und sich gemeinsam den WM-Auftakt anschauen, ehe nach zwei Wochen Erholung wieder bei den jeweiligen Vereinen die Vorbereitung beginnt. Die Zeit zum Durchschnaufen ist kurz.