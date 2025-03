Premiere bei den Profis: Erster Turniersieg für die 17-jährige Tagger

Die erst 17-jährige Lilli Tagger hat am Samstag ihr erstes Turnier auf ITF-Ebene gewonnen. Die Ost-Tirolerin setzte sich im Endspiel des W35-Turniers in Terrassa (ESP) gegen die als Nummer 9 gereihte Französin Lois Boisson mit 7:6(4),6:3 durch. Tagger, die seit Anfang November 2023 von der Ex-Weltranglisten-Vierten und -French-Open-Siegerin Francesca Schiavone betreut wird, hat inklusive Qualifikation sieben Siege in Katalonien gefeiert.