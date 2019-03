Israels Presse zum ÖFB-Debakel: "Herzog schaffte Knockout"

Ma'ariv:

"Einmal in 20 Jahren. Zwei Jahrzehnte nach dem 5:0-Sieg gegen Österreich zeigten die Blau-Weißen gestern eine heroische Leistung, als sie eine drohende Niederlage zum Sieg machten."

Haaretz :

"Mit drei Toren sorgte Zahavi für eine unvergessliche Leistung!"

Jerusalem Post:

"Zahavi-Hattrick bringt Israel an Österreich vorbei. Israel-Stürmer Eran Zahavi hat sich der Situation am Sonntagabend im Sammy-Ofer-Stadion in Haifa mehr als gewachsen präsentiert. Mit einem Hattrick führte er die Blau-Weißen in einem unterhaltsamen EM-2020-Qualifikationsspiel zu einem 4:2-Sieg gegen die Gäste aus Österreich. Nach der Pause dominierte Israel den Ballbesitz. Das Ergebnis brachte dem blau-weißen Trainer Andreas Herzog einen Sieg über sein Heimatland und Israel den ersten Sieg gegen Österreich seit 1999."