Irland fürchtet sich vor Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic bereitet Irlands Nationalteam Sorgen. „Ich fürchte mich sehr vor ihm“, meinte Irlands italienischer Co-Trainer Marco Tardelli vor dem Spiel am Freitag. „Stoppt ihn, dann stoppt ihr Schweden“, glaubt die Zeitung Irish Independent zu wissen.

Mit einem Erfolg in Dublin könnte sich die Elf von Giovanni Trapattoni schon vor dem Auftritt in Wien am Dienstag in eine aussichtsreiche Position für Platz 2 in Gruppe C bringen.

Ibrahimovic ist wie gewohnt selbstsicher: „Ich bin gut in Form, habe ein paar Kilo abgenommen. Es wird ein spannendes Match. Wir haben Druck, zu gewinnen, und wir werden die Punkte holen, die wir brauchen“, sagte er am Donnerstag. „Ich denke, wir sollten gelassen in das Spiel gehen. Wenn es nicht so gut läuft, übernehme ich Verantwortung.“

Irlands Hoffnungen ruhen auf Rekordtorschütze Robbie Keane (59 Treffer). Der 33-jährige Angreifer von L.A. Galaxy bewies mit sieben Toren in den jüngsten vier Spielen für seinen Klub gute Form. „Er ist unverzichtbar. Wenn er auf dem Platz steht, spielen wir mit mehr Überzeugung“, sagte Tardelli.

Neben Deutschland in der Österreich-Gruppe könnten an diesem Doppel-Spieltag noch zwei weitere Teams bereits ein Ticket für die WM 2014 in Brasilien lösen: Vize-Weltmeister Niederlande reichen zwei Siege in Estland und Andorra, um sich fix zu qualifizieren, Vize-Europameister Italien genügen zwei Heimsiege gegen Bulgarien und Tschechien.