Superstar Messi bei Olympia? "Wäre Chance, Geschichte zu schreiben"

Noch hat sich Argentiniens Nachwuchsteam nicht für das Turnier in Frankreich qualifiziert. Die Chance dazu bietet sich in der Südamerika-Qualifikation im Jänner und Februar in Venezuela. Fraglich ist derzeit noch, ob der 36-Jährige von Inter Miami tatsächlich auch in Paris spielen würde. Er hat jedenfalls eine besondere Verbindung zu der französischen Hauptstadt, von 2021 bis 2023 spielte er bei Paris Saint-Germain.