Henrichs ĂŒberlegt rechtliche Schritte

"Wir leben in einer Gesellschaft, wo jeder im Netz Hass und Rassismus verbreiten kann", schrieb Henrichs. Der Defensivspieler bekommt nach dpa-Informationen öfter Hassnachrichten, in dieser Geballtheit wie nach dem Dortmund-Spiel allerdings noch nie. Henrichs, der nun rechtliche Schritte in ErwĂ€gung zieht, möchte sich öffentlich dazu nicht weiter Ă€ußern.