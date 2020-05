Leere Stadien in der Ukraine und in Peru

Der Weltverband FIFA hatte am Freitag einiges zu tun. In der Fußballwelt musste wieder einmal nach dem Rechten geschaut werden. Und nachdem dem nicht immer so ist, mussten einige Übeltäter bestraft werden.

Etwa die Nationalmannschaft der Ukraine. Diese muss ihr letztes Heimspiel in der WM-Qualifikation ohne Fans bestreiten. Der EM-Gastgeber 2012 wurde am Freitag zu einem Geisterspiel am 11. Oktober gegen Polen in Charkiw verurteilt.

Grund für die Strafe sind rassistische Äußerungen und das Zeigen von Nazi-Symbolen durch Zuschauer in der Partie gegen San Marino am 6. September in Lwiw.

Wegen der Schwere der Verstöße darf die Ukraine in der EM-Arena von Lwiw auch kein Qualifikationsspiel zur WM 2018 austragen. Zudem wurde eine Geldstrafe von 45.000 Schweizer Franken (etwa 36.600 Euro) verhängt. Die Ukraine liegt in der Gruppe H zwei Spiele vor Abschluss der Qualifikation einen Punkt hinter Spitzenreiter England und punktegleich mit Montenegro auf Platz zwei. Diese Platzierung ist gleichbedeutend mit der Play-off-Teilnahme. Polen, der zweite Gastgeber der EM 2012, folgt mit zwei Punkten Rückstand auf Platz vier.

Auch Peru muss sein WM-Qualifikationsspiel gegen Bolivien am 15. Oktober vor leeren Rängen bestreiten. Die Südamerikaner, bei denen der Salzburger Yordy Reyna zum Stamm gehört, wurden für unangemessenes Fanverhalten in der Partie gegen Uruguay in Lima am 6. September bestraft. Die Geldstrafe beträgt 20.000 Franken. Peru hat keine Chance mehr, sich für die WM zu qualifizieren.