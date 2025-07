Inter und Milan verbannen Ultras und setzen auf Hightech-Kontrollen

Somit ziehen laut Corriere della Sera die Vereine die Konsequenzen: Wer in den Ermittlungen auftauchte, durch Stadionverbote auffiel oder in gewalttätige Vorfälle verwickelt war, gilt als „unerwünschter Fan“ und soll keine Dauerkarte mehr bekommen - unabhängig vom laufenden Verfahren.

Betroffen sind vor allem Mitglieder der organisierten Fanszenen beider Vereine. Dem Bericht zufolge tauchen viele dieser Personen in der Anti-Mafia-Ermittlung „Doppia Curva“ auf. Die italienischen Behörden werfen Mitgliedern beider Ultra-Gruppen Schwarzmarktgeschäfte mit Tickets, Schutzgelderpressung und Drogenhandel sowie Verbindungen zur kalabrischen Mafia 'Ndrangheta vor.

Auch die Gruppennamen "Curva Nord" (die Inter-Fankurve) und "Curva Sud" (die AC Mailand-Fankurve) sollen künftig nicht mehr offiziell verwendet werden. Ferner soll die Weitergabe von Tickets innerhalb der Kurven unterbunden werden; früher seien ganze Kartenkontingente über fingierte Namen und mit Aufschlägen weiterverkauft worden.

Zusätzlich soll ein neues Sicherheitskonzept am Stadion eingeführt werden: Bereits zur Saison 2025/2026 sollen Gesichtserkennungskameras an den Drehkreuzen eingesetzt werden. Das Pilotprojekt könnte auch auf weitere Stadien in Italien ausgeweitet werden.