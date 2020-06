Inter Mailand: Shaqiri sticht Podolski aus

Xherdan Shaqiri kann für seinen neuen Verein Inter Mailand im Frühjahr in der Fußball-Europa-League spielen. Der im Jänner von Bayern München gekommene Schweizer Internationale wurde in die Spielerliste aufgenommen, die die Mailänder der UEFA übermitteln mussten. Shaqiri stach damit seinen ebenfalls verpflichteten deutschen Teamkollegen Lukas Podolski aus.

Nach Angaben seines Beraters war dies lange abgesprochen gewesen. „Für uns ist es nichts Überraschendes, da es von Anfang an bei der Verhandlung klar abgesprochen war, dass er nicht Europa League spielt, weil die Priorität auf der Liga liegt“, sagte Berater Nassem Touihri am Mittwoch zur Entscheidung von Inter Mailand.

Die UEFA erlaubt für die K.o.-Runden nur die Nachnomination eines Spielers, der bereits in der laufenden Saison für einen anderen Klub in einem anderen Europacup zum Einsatz gekommen ist. Shaqiri spielte in der Champions-League-Gruppenphase für Bayern München, Podolski für Arsenal. Inter Mailand trifft im Sechzehntelfinale der Europa League am 19. und 26. Februar auf Celtic Glasgow.