Innsbruck-Trainer Kogler vor Ablöse

Die Treueschwüre auf Trainer Walter Kogler werden immer schwächer, die Durchhalteparolen Spiel für Spiel leiser – sieben Niederlagen in Folge und der letzte Tabellenplatz schreien geradezu nach Veränderungen bei Wacker Innsbruck. Selbst Obmann Kaspar Plattner, bisher ein nimmermüder Verteidiger des umstrittenen Walter Kogler, mischt sich mittlerweile aktiv in die Tiroler Trainer-Diskussion ein.



"Das ist nicht in Stein gemeißelt", erklärt der schrullige Obmann, der sich noch nicht durchringen kann, ob er den angezählten Coach nun entlässt oder nicht. "Das kann sein, oder auch nicht", sagte der zaudernde Kaspar Plattner. In Innsbruck spricht man deshalb bereits von einem richtigen Kaspar-Theater.



Noch-Trainer Walter Kogler wird von sich aus jedenfalls nicht zurücktreten. "Ich warte auf eine Entscheidung, in welche Richtung auch immer." Potenzielle Nachfolger scheinen jedenfalls bereits gefunden: Wattens-Trainer Roland Kirchler oder Horn-Coach Michael Streiter.