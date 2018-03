Innsbruck marschiert weiter Richtung Aufstieg

Tabellenführer Innsbruck marschiert weiter unbeirrt Richtung Meistertitel in der Erste Liga. Am Freitag feierte Wacker ein 2:1 (2:0) über Liefering und baute den Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Wr. Neustadt drei Tage vor dem direkten Duell auf sieben Punkte aus. Der SCWN kam zuhause über ein 2:2 (0:1) gegen Wattens nicht hinaus. Im Abendspiel (20.30 Uhr) empfing Hartberg noch Ried.

Innsbruck musste trotz einer 2:0-Pausenführung allerdings noch um die drei Punkte bangen. Denn so souverän man über weite Teile der ersten Hälfte - auch dank des schnellen Doppelpacks von Zlatko Dedic (29., 25.) - agierte, so geriet man im Finish noch unter Druck. Nach dem Anschlusstreffer durch Dominik Szoboszlai (69.) wankte die Elf von Karl Daxbacher im Finish dem fünften Sieg im fünften Frühjahrsspiel regelrecht entgegen. Die "Jungbullen" verzeichneten mehrere gute Möglichkeiten, konnten sich aber letztlich nicht belohnen.

Wr. Neustadt blieb zum vierten Mal im Frühjahr ohne Sieg. Gegen Nachzügler Wattens reichte auch eine halbstündige Überzahl nichts, immerhin bewies die Elf von Roman Mählich viel Kampfgeist. Noch vor dem Ausschluss von Oumar Toure (31.) geriet man durch Drazen Kekez in Rückstand, bald nach der Pause gingen die Gäste dank Lukas Katnig in Unterzahl sogar mit 2:0 in Front (57.). Wenig später standen sich nach Gelb-Rot für Ivan Ljubic (61.) je zehn Kicker gegenüber, der SCWN blies zur Aufholjagd. Roman Kienast mit dem ersten Tor für seinen neuen Club (71.) gab das Signal, Liga-Leader Hamdi Salihi fixierte schließlich nach Handspiel vom Elferpunkt den 2:2-Endstand bzw. sein 17. Saisontor.

In der unteren Tabellenhälfte blieben die Überraschungen aus. Blau-Weiß Linz kassierte trotz guter zweiter Hälfte beim 0:1 (0:1) in Lustenau die zweite Niederlage en suite. Der einzige Treffer ging dabei schon in der 12. Minute auf das Konto von Austria-Goalgetter Ronivaldo. Weil aber auch Schlusslicht FAC zuhause Kapfenberg durch ein Tor von Daniel Racic (50.) mit 0:1 (0:0) unterlag, rangieren die Linzer weiter einen Zähler vor den Wienern.