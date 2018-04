„In Salzburg wird die Hütte brennen“

Die Hoffnung auf den Aufstieg hat in Salzburg aber noch niemand aufgeben. Warum auch, denn das Hinspiel hat gezeigt, dass Salzburg auch gegen Marseille zu Chancen kommen kann. Diese müssen halt in der Red-Bull-Arena verwertet werden. „Jetzt rappeln wir uns aber auf und in einer Woche wird in Salzburg die Hütte brennen. Da geht schon noch etwas“, sagte Rose. Und auch Freund weiß, dass auf die sicher nicht übermächtigen Franzosen in der Red-Bull-Arena ein heißer Tanz wartet: „Die Ausgangssituation hat sich natürlich nicht gebessert, aber wir wissen, was in Salzburg alles möglich ist. Wir werden nächste Woche einfach alles probieren.“