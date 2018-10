In England herrscht Euphorie: „Das war ein großer Schritt“

Und die Spielweise in der ersten Halbzeit war durchaus fulminant. „Wir waren couragiert und mutig am Ball. Wir wussten, dass wir nicht hierher kommen und 90 Minuten lang verteidigen können“, betonte Southgate, der die spielerischen Lösungen seiner Spieler gegen das Pressing der Spanier lobte.

Gefeierter Held war am Ende Doppeltorschütze Raheem Sterling, der in Sevilla so viele Tore erzielte, wie insgesamt in seinen 45 Länderspielen zuvor. 27 Partien war er zuletzt ohne Treffer geblieben. „Es ist mein Job, Tore zu schießen. Ich setze mich immer selbst unter Druck“, erklärte der Manchester-City-Star. „Bei meinem Jubel hat sich all die Frustration, all dieser Druck, entladen. Es gibt nichts Schöneres, als für England zu treffen.“