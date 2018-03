Der österreichische Fußball-Teamspieler Stefan Ilsanker laboriert an einer Zerrung des Kapselapparates im rechten Knie. Das gab sein Club RB Leipzig am Dienstag via Twitter bekannt. Über die Ausfallsdauer wurden keine Angaben gemacht, man werde von Tag zu Tag schauen, wie der Heilungsprozess verläuft.

Ilsanker hatte wegen der Verletzung für das Länderspiel am (heutigen) Dienstag in Luxemburg absagen müssen.