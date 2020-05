Ibrahimovic soll es richten

Nach einem "schwarzen November" mit zwei verlorenen Ligaspielen und dem Aus im Ligapokal präsentierte sich PSG aber zuletzt in Topform. Nach dem 2:1 über Porto zog man als Gruppenerster ins Achtelfinale der Champions League ein. Danach wurden Evian und Valenciennes jeweils mit 4:0 abgefertigt.



Doch mit solchen Erfolgen geben sich die Klubbesitzer aus Katar, die seit Sommer 2011 nicht weniger als 250 Millionen für Verstärkungen ausgaben, nicht zufrieden. Im vergangenen Winter wurde Coach Antoine Kombouaré wegen der unbefriedigenden Leistungen des Teams von den Ölscheichs nach dem Ausscheiden in der Europa League gegen Salzburg trotz errungener Herbstmeisterschaft kurz nach Weihnachten in die Wüste geschickt.



Französische Medien hatten berichtet, dass es im Kader von PSG zwischen den einheimischen Profis wie Ménez, Blaise Matuidi und Kevin Gameiro und den vor allem aus Italien gekommenen Neuzugängen – darunter Ibrahimovic und die Argentinier Javier Pastore und Ezequiel Lavezzi – mächtig gekriselt hat. Bei einem Treffen in einem italienischen Restaurant in Paris soll das Kriegsbeil begraben worden sein. Ménez ließ nur ein bisschen in die Interna schauen, seine Worte sind aber vielsagend: "Wir spielen jetzt solidarischer. Wenn alle am gleichen Strang ziehen, können wir viel erreichen."