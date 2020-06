Hyballa: "Uns fehlt noch die Routine"

Dramatisch war Admiras Gastspiel in Graz allemal. Sturm dominierte in den ersten 45 Minuten, hätte höher als 2:0 führen müssen und die Partie schon vorzeitig entscheiden können. Admira kam nach der Pause aus dem Nichts zu zwei Toren und hatte beim Stand von 2:2 noch zwei Topchancen. Am Ende rettete Neuerwerbung Richard Sukuta-Pasu einen letztlich doch verdienten 3:2-Sieg.



"Wir hätten nach der ersten Hälfte das Match runterspielen müssen", sagt Kapitän Manuel Weber. Und Michael Madl, der das 1:0 mit einem Fallrückzieher mustergültig für Sukuta-Pasu vorgelegt hatte, schüttelte nach dem Spiel den Kopf. "Dass es spannend wurde, ist nur an uns gelegen."



Trainer Peter Hyballa weiß, woran es liegt: "Die Mannschaft ist noch sehr jung, uns fehlt noch die Routine, um 90 Minuten konzentriert zu spielen."



Die Achillesferse in Graz bleibt aber die Defensivabteilung, insbesondere die Innenverteidigung. Nikola Vujadinovic hatte zwar wie schon bei Rapid die besten Zweikampfwerte aller Sturm-Spieler (80 Prozent gewonnen), dazwischen unterlaufen dem 26-Jährigen immer noch schwere Fehler. Zumindest an einem Gegentor war der Montenegriner mitschuld. Er könnte in den nächsten Tagen Konkurrenz erhalten: Johannes Ertl, mittlerweile 30 und bei Sheffield United aussortiert, steht vor einer Rückkehr nach Graz.