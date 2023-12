Er will weitermachen. Der französische Weltmeister-Torhüter Hugo Lloris (2018 in Russland) sucht noch einmal eine neue Herausforderung und wechselt von den Tottenham zum Los Angeles FC in die USA. Der 37-Jährige erhält beim MLS-Klub einen Einjahresvertrag mit Option für 2025 und 2026.

➤ Lesen Sie auch, wie Lloris seine Karriere im Team beendete