Holt Trainer Nagelsmann den nächsten Österreicher zum FC Bayern?

Dass es bei den Bayern nicht so leicht geht, erlebt gerade Marcel Sabitzer. In Leipzig noch Kapitän und anerkannter Top-Spieler, in München nur noch Reservist und als „Transfer-Flop“ abgeschrieben.

Das enttäuschende erste Jahr von Sabitzer beim deutschen Serienmeister bringt einen anderen ÖFB-Teamspieler in den Fokus der Bayern-Planungen. Laut „kicker“ könnte erneut ein in Leipzig tätiger Österreicher nach München gelockt werden.

Monsterballeroberungsmaschine

Konrad Laimer soll auf der Wunschliste von Trainer Nagelsmann stehen. Es wäre bereits der dritte RB-Spieler, den der Coach von seinem Ex-Klub holt.

„Nagelsmann hätte gerne und völlig zu Recht einen Typus Sechser. Sehr schätzt er Konrad Laimer (24) als 'Monsterballeroberungsmaschine', wie er den Österreicher einmal bezeichnet hat“, berichtet das Fußball-Magazin.