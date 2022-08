Holt Sturm Graz den nächsten dänischen Jungstar?

Nach dem Blitz-Transfer von Rasmus Höljund zu Atalanta Bergamo drängt bei Sturm Graz ein wenig die Zeit. Bis zum Ende dieser Transferperiode an diesem Mittwoch muss ein Ersatz für den dänischen Goalgetter her, der um die Rekordsumme von 17 Millionen Euro in die Serie A gewechselt war.

Nach den hervorragenden Erfahrungen mit Höjlund scheint Sturm-Sportchef Andreas Schicker erneut einen jungen Dänen nach Graz locken zu wollen. Laut mehreren Medienberichten ist William Boving vom FC Kopenhagen das Objekt der Begierde.