Hoffnung auf der Hohen Warte

Erste Liga. Konstantin Kerschbaumer scheint ein Glücksbringer zu sein. Im Dress der Vienna hat der 20-jährige Leihspieler von Rapid gegen St. Pölten keine Partie verloren (drei Siege, ein Remis). Und mit Kerschbaumers Wechsel nach Niederösterreich wechselte offensichtlich auch der Erfolg die Seiten: In allen drei Saison-Partien gegen Wien war er für den SKN im Einsatz und wieder ging kein Spiel verloren (zwei Siege, ein Remis).

Ob das Glück des Tullners anhält, wird sich am Freitag auf der Hohen Warte zeigen (20.30 Uhr). Nach dem torlosen Remis am Dienstag gegen Austria Lustenau ist die Vienna bereits drei Spiele in Folge ungeschlagen. Mit der Defensivleistung des Tabellensiebenten zeigte sich Trainer Alfred Tatar zuletzt zufrieden. In der 28. Runde muss der Döblinger Coach aber auf einen seiner Abwehrspezialisten verzichten: den Ex-St.-Pöltner Markus Speiser (Gelb-Sperre). Bei den Gästen, die derzeit auf Rang vier liegen, sind bis auf die Langzeitverletzten Gruberbauer und Schagerl alle fit und hoffen nach drei Remis und vier Niederlagen auf den zweiten Sieg im Frühjahr.

Spitzenreiter Grödig trifft auf FC Lustenau, in Kapfenberg ist der Zweite Austria Lustenau zu Gast (18.30 Uhr).