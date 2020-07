Hoffenheim-Spieler ringt mit dem Tod

Vukcevic wurde in Osijek geboren, er ist kroatisch-deutscher Doppelstaatsbürger und spielte sechs Mal für die deutsche U21-Nationalmannschaft. Das Bundesliga-Spiel zwischen Hoffenheim und Augsburg ging am Freitag wie geplant über die Bühne.



"Wir haben uns entschieden, zu spielen", sagte Pressesprecher Tromp. "Es war eine ganz, ganz schwierige Entscheidung", sagte Müller. "Bei der Mannschaft ist eine Einstellung entstanden, in der wir in den Mittelpunkt die Hoffnung gestellt haben: Dass wir spielen, für Boris spielen, für ihn kämpfen", sagte der Manager. "Wichtig ist, dass wir eine Rückmeldung von den Eltern bekommen haben. Sie haben gesagt: Ja, spielt, kämpft für ihn. Wir haben alle große Hoffnung, dass er wieder gesund wird."