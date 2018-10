Hoeneß und Rummenigge wettern gegen "respektlose" Medien

Zudem kündigte Rummenigge an, dass man gegen solche Berichte künftig auch rechtlich vorgehen werde. In der vergangenen Woche habe man gegen den Axel-Springer-Verlag Unterlassungsklagen angestrebt, und auch in Zukunft wolle man dieser Linie weiter folgen.

Die Bayern waren in den letzten Wochen von deutschen Fußball-Experten und Medien gleichermaßen kritisiert worden. Vor allem am zuletzt fehleranfälligen Tormann Manuel Neuer, an den Innenverteidigern Mats Hummels und Jerome Boateng sowie an der Kaderpolitik rund um den Verkauf von Juan Bernat war kein gutes Haar gelassen worden.