Historisch: Australiens Fußball-Damen werden wie Männer entlohnt

Gleiches Geld für „Matildas“ und „ Socceroos“: Berichten zufolge sollen die australischen Fußball-Nationalteams der Frauen und Männer künftig nicht mehr unterschiedlich bezahlt werden. In australischen Medien war am Dienstag von einer historischen und weltweit wohl einmaligen Grundsatzeinigung die Rede, die nach monatelangen Verhandlungen mit dem nationalen Fußballverband FFA erzielt worden sei. Die Nationalspielerinnen und ihre - international weniger erfolgreichen - männlichen Pendants sollen demnach in gleichem Maße von Werbeeinnahmen und Prämien des Verbands profitieren. Jedenfalls dann, wenn der Deal die letzten rechtlichen Hürden nimmt, womit laut der Zeitung Daily Telegraph noch diese Woche zu rechnen ist.

Die Spielerinnen und Spieler würden den neuen Regeln zufolge künftig 40 statt bislang 30 Prozent der Werbeeinnahmen ausgezahlt bekommen. Wesentlich bemerkenswerter als dieser Anstieg ist aber, dass die Summe auch genau gleich zwischen den Teams beider Geschlechter aufgeteilt werden soll. Darauf hatten sich die Vertreter der Frauen- und Männerauswahl schon vor längerem untereinander geeinigt, um ein Zeichen für Gleichberechtigung zu setzen. Ihre Gewerkschaftsvertreter setzten diese Linie nun offenbar auch gegenüber dem Verband durch.