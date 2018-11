Hiobsbotschaft für Salzburg: Haidara fällt lange aus

Hiobsbotschaft für Österreichs Fußball-Meister Red Bull Salzburg: Die Salzburger müssen laut eigenen Angaben zumindest vier Monate auf Mittelfeldspieler Amadou Haidara verzichten. Der 20-jährige Nationalspieler aus Mali laboriert an einer Bänderverletzung im linken Knie.

Ob eine Operation notwendig ist, sollen weiterführende Untersuchungen in den kommenden Tagen zeigen. Das gab Salzburg-Trainer Marco Rose am Donnerstag in seiner Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Gastspiel am Samstag (17.00 Uhr) bei Aufsteiger TSV Hartberg bekannt.