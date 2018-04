Heute kommt Salzburg, morgen wird’s für St. Pölten ernst

Salzburg könnte bereits heute (19 Uhr) in St. Pölten den fünften Meistertitel in Folge fixieren, sofern Rapid 40 Minuten zuvor in Graz Punkte mitgenommen hat. Der SKN plant bereits seit einigen Wochen für die Relegation.

Ob diese überhaupt stattfindet, wird sich morgen weisen. Die Profiklubs bekommen Post von der Bundesliga: In erster Instanz werden die Lizenzen vergeben. Der SKN dürfte die Spielberechtigung für beide Ligen bekommen.

Beim Sensationsteam Hartberg ist das nicht so klar. Die für die Teilnahme an der Zwölferliga nötigen Investitionen in die Infrastruktur müssen nachvollziehbar bestätigt werden. Sollte Hartberg (derzeit Zweiter) unter den Top 3 landen, aber keine Lizenz bekommen, entfällt die Relegation, und der SKN wäre trotz einer Seuchensaison fix gerettet.

Wartezeit

Wie geht der SKN mit der ungewissen Zukunft um? „Schon 2017 mussten wir bis zur letzten Runde zweigleisig planen. Das ist verdammt schwer. Es passiert oft, dass Spieler gerne kommen würden – aber nur für ,oben‘. Bis es Gewissheit gibt, könnten sie schon weg vom Markt sein“, erklärt Manager Andreas Blumauer.

Außerdem gibt’s vier Spieler, deren Verträge nur beim Klassenerhalt weiter gelten: „Das betrifft Hofbauer, Riski, Pak und Diallo.“