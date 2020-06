Herzog: Vielflieger mit Mengenrabatt

Im September 1997 hatte Andreas Herzog mit einem Weitschuss-Tor gegen Schweden Österreich auf WM-Kurs gebracht. Bei der EM 2008 waren der ÖFB-Rekordinternationale und Peter Persidis die Co-Trainer von Josef Hickersberger. Am Sonntag sitzt Herzog als Assistent von Jürgen Klinsmann auf der US-Trainerbank, wenn die Amerikaner in Washington gegen die deutsche Nationalelf proben, die Klinsmanns ehemaliger Assistent Joachim Löw coacht (das ZDF überträgt ab 20.30 Uhr).

Bei den (mäßig fußballbegeisterten) US-Medien steht Klinsmann nach einem 2:4 gegen Belgien bereits in der Kritik. Gegen Deutschland wird ein gutes Resultat gefordert, zumal im Löw-Aufgebot die Bayern- und Dortmund-Spieler fehlen. Klinsmann dämpft die Erwartungen: „Um die vielen jungen, hungrigen Spieler, die gegen uns auflaufen, wird Deutschland von der ganzen Welt beneidet.“

Wichtiger ist für Klinsmann ohnehin das nächste Qualifikationsspiel in der sehr engen Finalphase der Nord- und Mittelamerika- sowie Karibik-Region. Die US-Boys müssen am Freitag in Jamaika gegen die ungemein athletischen Gastgeber antreten, von denen Herzog behauptet: „Die sind alle schnell wie Usain Bolt.“